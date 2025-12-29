YENİÇAĞ - Aksaray / Mahmut Şen

Aksaray’da tır ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tacin Mahallesi Taçın Caddesi üzerinde bulunan 101 Cadde Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bims yüklü 50 plakalı tırın sürücüsü C.K. (31) ile servis minibüsü sürücüsü S.A. (21), henüz bilinmeyen bir nedenle kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Tır karşı şeride geçerken bimsler yola savruldu , servis minibüsü ise çakıllı alanda bulunan toprak yığınına çarparak durabildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kişiye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tır sürücüsü C.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yaralı kişinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.