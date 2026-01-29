Aksaray / Mahmut Şen / Yeniçağ

Aksaray–Adana kara yolu üzerindeki üniversite kavşağında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, panelvan kamyonet ile bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralanırken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Y.Y. (73) ile yolcu konumunda bulunan İ.D. (15), olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.



68 plakalı Panelvan kamyonetin sürücüsü S.S., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.