İki kamyon Eskişehir'de sabah saatlerinde 75'inci Yıl Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi Mümtaz Zeytinoğlu ile Firuz Kanatlı bulvarlarının kesiştiği kavşakta meydana gelen kazada çarpıştı.
Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı'nda Mustafa Parlak’ın kontrolünü kaybettiği buğday yüklü kamyon, Firuz Kanatlı Bulvarı’ndan gelip kavşakta bekleyen Yusuf Yıldırım idaresindeki beyaz eşya yüklü kamyona çarptı.
Kazada sürücülerden Mustafa Parlak, kupası ezilen kamyonda sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Mustafa Parlak, itfaiye ve sağlık görevlilerinin çalışmasıyla çıkarılıp, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Parlak’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.