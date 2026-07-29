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Kaynak: AA / DHA / İHA

Kaza, Side Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemer Bulvarı'ndan Side Bulvarı istikametine seyreden Salih B. yönetimindeki otomobil, kavşakta Kübra Y.B.'nin kullandığı bisikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü Kübra Y.B. ile bisikletin arkasında bulunan 8 yaşındaki kızı E.K. yaralandı.

ANNE VE KIZI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı anne ve kızı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Anne ile kızının yaralandığı trafik kazası, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobil ile bisikletin kavşakta çarpıştığı anlar yer alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.