Kaza, Muğla-Aydın karayolu Yeni Karakuyu Kavşağı’nda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 48 E 2102 plakalı araç, kavşak içerisinde 07 ABG 918 plakalı otomobil ile çarpıştı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, çarpışmanın etkisiyle yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme ve soruşturmayı sürdürüyor.