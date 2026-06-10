Kaynak: İHA

Kaza, Vadişehir Mahallesi Bamsi Sokak ve Neslişah sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 FIB 399 plakalı ve S.Y. idaresinde ki PTT'ye ait panelvan araca, Ç.K. idaresindeki 26 SK 687 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kaza sonrası savrulan PTT aracı yan yatarak durdu. İhbar üzerine olan yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücülerden biri Eskişehir Şehir Hastanesine ve diğeri de Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.



