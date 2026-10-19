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Kaynak: AA

Erzurum'un Tekman ilçesinde çıkan silahlı kavgada 71 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

İlçe merkezine 42 kilometre uzaklıktaki Karlıca Mahallesi'nde akrabalar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN HAYATINI KAYBETTİ

Tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tarafları ayırmak isteyen Asiye İpek (71) silahla yaralandı.

İhbar üzerine mahalleye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tekman Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yapılan çalışmalarda kavgayla ilgili K.İ. (68), Ş.İ. (62) ve E.İ. (25) gözaltına alındı.