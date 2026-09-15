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Kaynak: AA

Olay, Çorum merkeze bağlı Ömerbey Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mertcan Ş. (26) ile amcası İhsan Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine İhsan Ş., tüfekle yeğeni Mertcan Ş. ile kavgayı ayırmaya çalışan Celal Atakan'a (24) ateş etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Celal Atakan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bacağından yaralanan Mertcan Ş.'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheli İhsan Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı.