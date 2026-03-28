Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde edinilen bilgiye göre, Cırgalan Mahallesi Engir Gölü Kümeevleri’nde bulunan bir gece kulübünde T.K. ve müşteriler arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma meydana geldi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.K. yanında bulunan bıçağı çıkardı. O sırada kavgayı ayırmak isteyen gece kulübü çalışanı E.Y., T.K. tarafından bacağından bıçaklanarak yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından E.Y.’yi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne getirildi.

T.K. ve yanında gelen arkadaşı da gece kulübüne geldikleri otomobili olay yerinde bırakarak, kaçtı. Ekipler şüphelileri yakalamak için tahkikat başlattı.