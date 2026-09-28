Olay, dün Selahiye Mahallesi’nde meydana geldi. Kavgada E.T. (43), bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Olayın ardından çalışma başlatan İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli K.A.’yı (29) yakaladı.
Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen K.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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