Olay, dün Selahiye Mahallesi’nde meydana geldi. Kavgada E.T. (43), bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Olayın ardından çalışma başlatan İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli K.A.’yı (29) yakaladı.
Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen K.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kavgada bir kişiyi bıçaklayan kişi tutuklandı
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Olay, dün Selahiye Mahallesi’nde meydana geldi. Kavgada E.T. (43), bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Olayın ardından çalışma başlatan İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli K.A.’yı (29) yakaladı.
Samsun’un İlkadım ilçesinde çıkan kavgada bir kişinin bıçaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan şahıs tutuklandı.
Olay, dün Selahiye Mahallesi’nde meydana geldi. Kavgada E.T. (43), bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Olayın ardından çalışma başlatan İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli K.A.’yı (29) yakaladı.