Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşanan kavga hastanelik etti. İki kişi arasında çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflardan biri aldığı darbe sonucu yere düşerek yaralandı.

Olay, Orta Mahalle Soğukkuyu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan iki kişi arasında gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında aldığı darbe sonucu dengesini kaybeden şahıs yere düştü.

BAŞINI ZEMİNE ÇARPTI

Yere düşen kişi, düşmenin etkisiyle başını sert şekilde zemine çarparak yaralandı. Başından kan geldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ KAÇTI

Kavgaya karışan ve olayın ardından bölgeden uzaklaşan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.