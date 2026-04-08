Kavga ihbara giden polisler ne yapacağını şaşırdı: Davul zurna karşıladı

Kavga ihbara giden polisler ne yapacağını şaşırdı: Davul zurna karşıladı

Sivas’ta kavga ihbarına giden polis ekipleri, mahallelinin hazırladığı senaryo karşısında neye uğradıklarını şaşırdılar. Temsili bir kavga hazırlayan mahalle sakinleri, polisin devreye girmesi ile yerini bir anda davul zurnaya bıraktı.

Mehmet Köpüklü Derleyen: Mehmet Köpüklü
Kavga ihbara giden polisler ne yapacağını şaşırdı: Davul zurna karşıladı - Resim: 1

Şarkışla’nın Kale Mahallesi'nde oturanlar, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 181’inci yıl dönümü nedeniyle polis ekiplerine sürpriz yapmak istedi.

Kavga ihbara giden polisler ne yapacağını şaşırdı: Davul zurna karşıladı - Resim: 2

Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan vatandaşlar, mahallede kavga çıktığına dair asılsız ihbarda bulundu.

Kavga ihbara giden polisler ne yapacağını şaşırdı: Davul zurna karşıladı - Resim: 3

Bunun üzerine olay yerine Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis ekipleri sevk edildi.

Kavga ihbara giden polisler ne yapacağını şaşırdı: Davul zurna karşıladı - Resim: 4

Olay yerine ulaşan ekipler, ellerinde sopalarla kavga ettiği görüntüsü veren kalabalık ile karşılaştı.

Kavga ihbara giden polisler ne yapacağını şaşırdı: Davul zurna karşıladı - Resim: 5

Tarafları ayırmaya çalışan polis ve bekçiler bu sırada çalmaya başlayan davul zurnayı duyup, bunun kendilerine yönelik bir kutlama olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadı.

Kavga ihbara giden polisler ne yapacağını şaşırdı: Davul zurna karşıladı - Resim: 6

Ekiplerin Polis Haftası'nı kutlayan Kale Mahallesi Muhtarı Adem Kader, "365 gün bizleri korudunuz, Allah razı olsun.

Kavga ihbara giden polisler ne yapacağını şaşırdı: Davul zurna karşıladı - Resim: 7

Biz de bu özel gününüzü unutmadık. Böyle bir sürpriz yapmak istedik. Mahalle sakinlerimize de teşekkür ediyorum, bizleri yalnız bırakmadılar" dedi.

Kavga ihbara giden polisler ne yapacağını şaşırdı: Davul zurna karşıladı - Resim: 8

Polis ekipleri ise başta şehitler olmak üzere tüm emniyet mensuplarını anarak, yapılan sürprizden dolayı teşekkür etti.

Kavga ihbara giden polisler ne yapacağını şaşırdı: Davul zurna karşıladı - Resim: 9
Kavga ihbara giden polisler ne yapacağını şaşırdı: Davul zurna karşıladı - Resim: 10
Kavga ihbara giden polisler ne yapacağını şaşırdı: Davul zurna karşıladı - Resim: 11
Kavga ihbara giden polisler ne yapacağını şaşırdı: Davul zurna karşıladı - Resim: 12
Kavga ihbara giden polisler ne yapacağını şaşırdı: Davul zurna karşıladı - Resim: 13
Kaynak: DHA
