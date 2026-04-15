Yeniçağ Gazetesi
15 Nisan 2026 Çarşamba
İstanbul 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Kavalı bıraktı dronu uçurdu: Yeni nesil çoban sürüyü 30 saniye topladı

Erzurum’un Oltu ilçesinde çobanlık yapan İsmail Atbaş, teknolojiye ayak uydurarak sürüyü oturduğu yerde güdüyor. Çayını demlemeye bırakan çoban kavalı bırakıp dronu uçurdu. Meraya dağılan sürü 30 saniye toplandı.

Mehmet Köpüklü Derleyen: Mehmet Köpüklü
Haberi Paylaş
Oltu ilçesine bağlı kırsal Toprakkale Mahallesi’nde çobanlık yapan Akbaş, çay demlediği sırada koyun sürüsünün geniş bir alana yayıldığını fark etti.

1 13
Sürüyü yürüyerek toplamak yerine yanında bulunan ve çan bağladığı dronu uçuran Akbaş, koyunları yaklaşık 30 saniyede yeniden bir araya getirdi.

2 13
3 13
Dron olmasa yürümeye başlayacaktım. Gönderdim, ne güzel oldu. Teknolojiden faydalanıyorum. Kötü bir şey mi? 30 saniyede gittim, geldim" dedi.

4 13
Çobanlığın ata mesleği olduğunu belirten Akbaş, geçmişte koyunları değnek ve sesle yönlendirdiklerini ifade ederek, "Şimdi Oltu dağlarında adeta bir kartal gibi gözlerimle sürüyü kontrol ediyorum.

5 13
. Bir gün sürü, dağa doğru ilerlerken bir kuş havalandı; koyunlar ürküp geri döndü. Ben de buradan yola çıkarak dron aldım.

6 13
Aynı şekilde sürüyü yönlendirmeye başladım. Sürü bölündüğünde de dronla bulup, geri getiriyorum. Teknolojiden bu şekilde yararlanıyorum" diye konuştu.

7 13
8 13
9 13
10 13
11 13
12 13
13 13
Kaynak: DHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro