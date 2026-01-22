Yeniçağ Gazetesi
22 Ocak 2026 Perşembe
İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Magazin Katy Perry’den Riyad’da şov: Hem sahnesi hem de ücreti çok konuşuldu

Katy Perry’den Riyad’da şov: Hem sahnesi hem de ücreti çok konuşuldu

Joy Awards 2026, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da görkemli bir törenle gerçekleştirildi. Sinema, televizyon, müzik, spor ve dijital dünyadan çok sayıda ünlü ismin bir araya geldiği gecede en çok konuşulan isimlerden biri dünyaca ünlü pop yıldızı Katy Perry oldu.

Hande Karacan Derleyen: Hande Karacan
Haberi Paylaş
Katy Perry’den Riyad’da şov: Hem sahnesi hem de ücreti çok konuşuldu - Resim: 1

Orta Doğu’nun en prestijli ödül organizasyonları arasında gösterilen Joy Awards’ın açılış gecesinde sahne alan Perry, enerjik performansı ve görsel şovlarıyla izleyenleri adeta büyüledi.

1 10
Katy Perry’den Riyad’da şov: Hem sahnesi hem de ücreti çok konuşuldu - Resim: 2

“Roar”, “Dark Horse” ve “Firework” gibi global hitlerini seslendiren sanatçı, gecenin en dikkat çeken anlarına imza attı.

2 10
Katy Perry’den Riyad’da şov: Hem sahnesi hem de ücreti çok konuşuldu - Resim: 3

PERFORMANMSI ÜCRETİ KADAR GÜNDEM OLDU

Katy Perry’nin performansı kadar aldığı ücret de gündem yarattı.

3 10
Katy Perry’den Riyad’da şov: Hem sahnesi hem de ücreti çok konuşuldu - Resim: 4

İddialara göre ünlü yıldız, yaklaşık 30 dakika süren sahne şovu karşılığında tam 10 milyon dolar kazandı.

4 10
Katy Perry’den Riyad’da şov: Hem sahnesi hem de ücreti çok konuşuldu - Resim: 5

Bu rakam, Perry’nin sahnede kaldığı her dakika için yaklaşık 300 bin dolar aldığı anlamına geliyor.

5 10
Katy Perry’den Riyad’da şov: Hem sahnesi hem de ücreti çok konuşuldu - Resim: 6

Öte yandan Katy Perry’nin serveti de yeniden konuşulmaya başlandı.

6 10
Katy Perry’den Riyad’da şov: Hem sahnesi hem de ücreti çok konuşuldu - Resim: 7

Forbes’un 2025 yılında yayımladığı, iş, eğlence ve medya dünyasından en başarılı 100 kadının yer aldığı listede 14. sırada bulunan sanatçının, ağırlıklı olarak müzikten elde ettiği toplam servetinin 360 milyon dolar olduğu biliniyor.

7 10
Katy Perry’den Riyad’da şov: Hem sahnesi hem de ücreti çok konuşuldu - Resim: 8
8 10
Katy Perry’den Riyad’da şov: Hem sahnesi hem de ücreti çok konuşuldu - Resim: 9
9 10
Katy Perry’den Riyad’da şov: Hem sahnesi hem de ücreti çok konuşuldu - Resim: 10
10 10
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro