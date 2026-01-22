Orta Doğu’nun en prestijli ödül organizasyonları arasında gösterilen Joy Awards’ın açılış gecesinde sahne alan Perry, enerjik performansı ve görsel şovlarıyla izleyenleri adeta büyüledi.
Katy Perry’den Riyad’da şov: Hem sahnesi hem de ücreti çok konuşuldu
Joy Awards 2026, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da görkemli bir törenle gerçekleştirildi. Sinema, televizyon, müzik, spor ve dijital dünyadan çok sayıda ünlü ismin bir araya geldiği gecede en çok konuşulan isimlerden biri dünyaca ünlü pop yıldızı Katy Perry oldu.Derleyen: Hande Karacan
“Roar”, “Dark Horse” ve “Firework” gibi global hitlerini seslendiren sanatçı, gecenin en dikkat çeken anlarına imza attı.
PERFORMANMSI ÜCRETİ KADAR GÜNDEM OLDU
Katy Perry’nin performansı kadar aldığı ücret de gündem yarattı.
İddialara göre ünlü yıldız, yaklaşık 30 dakika süren sahne şovu karşılığında tam 10 milyon dolar kazandı.
Bu rakam, Perry’nin sahnede kaldığı her dakika için yaklaşık 300 bin dolar aldığı anlamına geliyor.
Öte yandan Katy Perry’nin serveti de yeniden konuşulmaya başlandı.
Forbes’un 2025 yılında yayımladığı, iş, eğlence ve medya dünyasından en başarılı 100 kadının yer aldığı listede 14. sırada bulunan sanatçının, ağırlıklı olarak müzikten elde ettiği toplam servetinin 360 milyon dolar olduğu biliniyor.