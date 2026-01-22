Katy Perry’den Riyad’da şov: Hem sahnesi hem de ücreti çok konuşuldu

Forbes’un 2025 yılında yayımladığı, iş, eğlence ve medya dünyasından en başarılı 100 kadının yer aldığı listede 14. sırada bulunan sanatçının, ağırlıklı olarak müzikten elde ettiği toplam servetinin 360 milyon dolar olduğu biliniyor.