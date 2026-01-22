41 yaşındaki şarkıcı Perry ile 54 yaşındaki Trudeau, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu kapsamında gerçekleştirilen Küresel Yumuşak Güç Zirvesi'ne katıldı.
Katy Perry ve Justin Trudeau Davos'ta el ele: Aşkları artık dünya sahnesinde...
Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'na el ele katılan Katy Perry ile Justin Trudeau, tüm gözleri üzerlerine çekti.Pop yıldızı Katy Perry ile sevgilisi, Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau, dünya sahnesinde ilk kez birlikte boy gösterdi.
Trudeau zirvede bir konuşma yaparken, Perry de ekonomi ve siyaset dünyasının önde gelen isimleri arasında en ön sırada yer alarak partnerine destek oldu.
Katy Perry ile Justin Trudeau, etkinliğe girişte el ele tutuşup kameralara gülümseyerek poz verdi.
Trudeau konuşmasında, ülkelerin değerler, diplomasi ve uluslararası ilişkilerde iş birliğiyle yarattıkları etki olarak tanımladığı "yumuşak gücün" önemini vurguladı
İkili arasındaki ilişki, 2025 yazında Montreal'deki buluşmayla gün yüzüne çıkmış, ekim ayında ise Paris'te el ele görüntülenmişti.
Katy Perry, geçen yıl haziranda 10 yıllık partneri oyuncu Orlando Bloom'dan ayrıldığını açıklamıştı. 2019'da nişanlanan çift, inişli çıkışlı ilişkilerinin ardından 4 yaşındaki kızları Daisy Dove'un mutluluğunu ön planda tutarak ayrılık kararı aldıklarını duyurmuştu.
Justin Trudeau da 2024'te özel hayatıyla gündeme gelmişti. 18 yıllık eşi Sophie Grégoire Trudeau ile boşandıklarını belirten Trudeau, 3 çocuklu evliliklerini karşılıklı saygı çerçevesinde sonlandırdıklarını ve aile bağlarını korumaya devam edeceklerini ifade etmişti.
NE OLMUŞTU:
Katy Perry ile Justin Trudeau'nun aşkı, 2025 yazından beri dünya çapında büyük ilgi gören sürpriz bir ilişki olarak öne çıkıyor. İkili, pop yıldızı ile eski Kanada Başbakanı'nın beklenmedik uyumunu temsil ediyor.
İlişkinin başlangıcı ve gelişimi:
İlişki söylentileri, 2025 Temmuz'unda Katy Perry'nin Orlando Bloom'dan ayrılmasından kısa süre sonra Montreal'de başlayan buluşmalarla başladı. Perry'nin turnesi sırasında Trudeau ile parkta yürüyüş ve akşam yemeği görüntüleri ortaya çıktı.
Ekim 2025'te Paris'te Perry'nin 41. doğum günü kutlamasında el ele görüntülenmeleriyle ilişki resmileşti. Ardından California açıklarında yat üzerinde öpüşme fotoğrafları yayınlandı.
Aralık 2025'te Perry, Tokyo gezilerinden öpüşme ve birlikte fotoğraflar paylaşarak ilişkiyi Instagram'da "hard launch" yaptı. 2026 başında yeni yılı birlikte kutladıkları ve tropik tatilde öpüştükleri paylaşımlar geldi.
İkili, 20-21 Ocak 2026'da İsviçre Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) ilk kez büyük bir uluslararası etkinlikte birlikte boy gösterdi. Trudeau, "yumuşak güç" (soft power) üzerine konuşma yaparken Perry ön sırada destek verdi.
Etkinlik girişinde ve çıkışında el ele tutuşup gülümseyerek poz verdiler. Perry, gösterişli tarzından uzak, sade ve şık bir kıyafetle (bej kazak ve etek) "siyasi partner" havası verdi; bu görünüm "WAG" (wives and girlfriends of politicians) modasına geçiş olarak yorumlandı.
Geçmiş ilişkiler:
• Katy Perry, 2019'dan beri nişanlı olduğu Orlando Bloom ile 10 yıllık ilişkiyi Haziran 2025'te, 4 yaşındaki kızları Daisy Dove'un iyiliği için bitirdi.
• Justin Trudeau, 2005-2023 arası evli olduğu Sophie Grégoire Trudeau'dan 3 çocukla ayrıldı; boşanma karşılıklı saygı çerçevesinde gerçekleşti.
İlişki, hayranlar tarafından "ilham verici" ve "smitten" (aşık) olarak tanımlanırken, bazı kesimlerde siyasi ve ünlü statüleri nedeniyle stratejik veya tartışmalı bulunuyor.
KATY PERRY KİMDİR?
Katy Perry, gerçek adıyla Katheryn Elizabeth Hudson, 25 Ekim 1984 doğumlu Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve televizyon kişiliğidir. Santa Barbara, California'da pentekostal vaiz bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.
Erken yaşlarda kilise korosunda gospel müzikle tanıştı, ancak kariyerine 2001'de gospel albümü Katy Hudson ile başladı (bu albüm pek başarılı olmadı). Sahne adını annesinin soyadından alarak Katy Perry oldu.2008'de One of the Boys albümüyle büyük çıkış yaptı; hit şarkıları "I Kissed a Girl" ve "Hot n Cold" ile dünya çapında tanındı. 2010'daki Teenage Dream albümüyle zirveye ulaştı.
Bu albümden 5 şarkı Billboard Hot 100'de 1 numaraya yükseldi (bu rekoru Taylor Swift'ten önce paylaşan nadir sanatçılardan). Diğer önemli albümleri Prism (2013), Witness (2017) ve Smile (2020). Şarkıları arasında "Roar", "Firework", "Dark Horse" ve "California Gurls" gibi diamond sertifikalı mega hitler var.
Birçok Grammy adaylığı aldı, UNICEF elçisi oldu ve American Idol jüri üyesi olarak da yer aldı. Renkli, eğlenceli ve teatral tarzıyla tanınır; 150 milyondan fazla albüm sattı ve dijital platformlarda milyarlarca dinlenme elde etti. Özel hayatında Orlando Bloom ile nişanlılık ve bir kız çocuğu (Daisy Dove, 2020 doğumlu) sonrası 2025'te ayrıldı.
JUSTİN TRUDEAU KİMDİR?
Justin Pierre James Trudeau, 25 Aralık 1971 doğumlu (2026 itibarıyla 54 yaşında) Kanadalı siyasetçidir. Ottawa'da doğdu ve eski Kanada Başbakanı Pierre Trudeau'nun oğludur (babası 1968-1979 ve 1980-1984 arası başbakandı). Annesi Margaret Trudeau'dur.
Gençliğinde öğretmenlik yaptı, çevre ve gençlik aktivizmiyle ilgilendi. 2008'de Papineau bölgesinden milletvekili seçildi. 2013'te Liberal Parti lideri oldu ve 2015'te büyük bir zaferle Kanada'nın 23. başbakanı seçildi (2015-2025 arası görev yaptı). Üç dönem başbakanlık yaptı; ilerici politikalarıyla (iklim değişikliği, göçmenlik, cinsiyet eşitliği, Kanada'nın çokkültürlülüğü) tanındı.
"Trudeaumania" benzeri bir popülarite yaşadı, ancak son yıllarda ekonomik sorunlar ve yorgunluk nedeniyle 2025'te istifa etti.Şu anda eski başbakan olarak uluslararası etkinliklerde (örneğin Davos'ta yumuşak güç üzerine konuşmalar) yer alıyor.
2005-2023 arası Sophie Grégoire Trudeau ile evliydi, 3 çocukları var; boşanmaları karşılıklı saygı çerçevesinde gerçekleşti. 2025 yazından beri Katy Perry ile ilişki yaşıyor – çift, Davos Dünya Ekonomik Forumu'nda (Ocak 2026) el ele görünerek dikkat çekti.