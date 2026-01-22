Katy Perry ve Justin Trudeau Davos'ta el ele: Aşkları artık dünya sahnesinde...

Birçok Grammy adaylığı aldı, UNICEF elçisi oldu ve American Idol jüri üyesi olarak da yer aldı. Renkli, eğlenceli ve teatral tarzıyla tanınır; 150 milyondan fazla albüm sattı ve dijital platformlarda milyarlarca dinlenme elde etti. Özel hayatında Orlando Bloom ile nişanlılık ve bir kız çocuğu (Daisy Dove, 2020 doğumlu) sonrası 2025'te ayrıldı.