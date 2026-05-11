Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Kadir Bozan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınırın uzun bir süredir kapalı olduğunu ve bu durumun kent ekonomisini olumsuz etkilediğini söyledi. Bozan, sınırların kapalı olmaması gerektiğini vurgulayarak, "Ticaretin olmadığı yerde ekonomik canlılık da olmaz. Özellikle Kars gibi sınır şehirleri için bu durum daha da belirgindir. Sınır kapılarının kapalı olması şehrin ekonomik gelişimini ciddi şekilde kısıtlamaktadır" dedi.

‘İŞİN OLMADIĞI YERDE GÖÇ KAÇINILMAZDIR’

Kentte 1984 yılına kadar İhracatçılar Birliği bulunduğunu belirten Bozan, "Sınırların kapanmasıyla birlikte bu yapı ortadan kalktı. Şehir kendi kaderine terk edildi. 1985 yılına kadar yaklaşık 780 bin nüfusa sahip olan ve göç vermeyen Kars, bu tarihten sonra hızla göç vermeye başlamıştır. Kars, ekonomik daralma ve iş imkanlarının azalmasıyla birlikte göç veren bir yapıya dönüşmüştür. Çünkü iş ve aşın olmadığı yerde göç kaçınılmazdır. Bu süreç günümüzde de devam etmektedir. Bu nedenle sınır kapılarının açılmasını ve ticaretin canlandırılmasını istiyoruz" diye belirtti.

'BARIŞ EKONOMİYİ CANLANDIRIR'

Türkiye ve Ermenistan arasındaki protokol sonrası gözler kara sınırının açılıp açılmayacağına çevrildi. KATSO Başkanı Kadir Bozan, "Çıkmaz sokak politikası sona ermeli, sınırlar halkın geleceği için açılmalı” dedi.



Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Serdar Kılıç ile Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, 4-5 Mayıs'ta Erivan Diyalog Forumu’nda bir araya geldi. Kars-Gümrü demiryolunun faaliyete geçirilmesi hedefi yinelendi. Ayrıca tarihi Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonu için protokol imzalandığı duyuruldu. Görüşme sonrası gözler kara sınırının açılıp açılmayacağına çevrildi.

Azerbaycan ve Ermenistan gibi ülkelerle geliştirilecek ilişkinin bölge ekonomisine katkılar sağlayacağını söyleyen Bozan, "İran, Irak ve Suriye gibi çevre ülkelerde yaşanan gelişmeler, Türkiye’yi adeta bir ateş çemberinin ortasında bırakmaktadır. Bu tür belirsizlikler hem yerli hem de yabancı yatırımcı açısından risk oluşturmaktadır. Tüccar geleceği öngöremediğinde yatırım yapmaktan kaçınır, yabancı sermaye de benzer şekilde temkinli davranır. Bu durum ekonomik daralmaya yol açar" dedi.



Barış ortamının olduğu yerde ekonomide de olumlu sonuçlar oluşacağını belirten Bozan, şunları kaydetti: "Savaşın ve kaosun olduğu yerde ticaret gelişmez. Özellikle Kars’taki sınır kapılarıyla ilgili son dönemde bazı gelişmeler yaşanmaktadır. Sınır kapılarının açılması yönünde çalışmaların sürdüğü ifade edilmiştir. Bu kapsamda özellikle Iğdır’daki Alican Sınır Kapısı’nın daha önce açılabileceği yönünde bilgiler paylaşılmıştır. Demiryolu hattının yeniden faaliyete geçirilmesi için çalışmalar yürütüldüğü bilinmektedir. Demiryolu taşımacılığının daha ekonomik olması nedeniyle bu hattın açılması ticaret açısından büyük önem taşımaktadır. Bu gelişmelerin olumlu yönde ilerlemesi halinde Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin hız kazanacağı ve sınır kapılarının açılmasının önünde önemli bir engel kalmayacaktır.