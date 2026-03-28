Samsun’da eğitim gören ilkokul öğrencilerinin kaleme aldığı anlamlı mektuplar, Şırnak’ta vatani görevini sürdüren Mehmetçiğe ulaştı. Duygusal anlara sahne olan bu özel buluşma, hem öğrencileri hem de askerleri duygulandırdı.

Tekkeköy ilçesinde bulunan Kahyalı İlkokulu’nda okuyan öğrenciler, vatan görevini sürdüren askerlere moral vermek amacıyla mektup yazdı. Miniklerin kalpten gelen satırları, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde görev yapan Jandarma Komando Tabur Komutanlığı’nda vatani görevini sürdüren Mehmetçilere ulaştırıldı.

Kato Dağı eteklerinde görev yapan askerler, kendilerine gönderilen mektupları büyük bir ilgi ve duyguyla okudu. Öğrencilerin samimi mesajlarından etkilenen Mehmetçik, miniklere karşılık vererek teşekkür mektupları gönderdi.

Duygu dolu anlara sahne olan bu anlamlı çalışma, Jandarma Genel Komutanlığı’nın sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alırken, öğrencilerin Mehmetçiğe gönderdiği mektuplar büyük takdir topladı.