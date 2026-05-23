Kamboçya Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin Kampong Chhnang bölgesinde bir yük kamyonu fabrika işçilerini taşıyan bir kamyona çarptı.

İKİ KAZADA TOPLAM 14 KİŞİ ÖLDÜ 93 KİŞİ YARALANDI

Söz konusu kazada dokuz kişi öldü, 53 kişi ise yaralandı.

Svay Rieng bölgesinde aynı gün yaşanan ikinci bir kazada fabrika işçilerini taşıyan otobüsün yoldan çıkarak devrilmesi sonucunda beş kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Çalışma Bakanlığı meydana gelen kazalar nedeniyle "derin bir şok yaşandığını" ifade ederek, kazaları önlemek için trafik kurallarına sıkı sıkıya uyulması çağrı yaptı.