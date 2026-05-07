Trafik kazaları can almaya devam ediyor. Katliam gibi kazanın adresi Niğde’nin Ulukışla ilçesi oldu. TIR ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada, otomobil sürücüsü Hasan Çoşkun ve eşi Hamiyet Çoşkun hayatını kaybetti. Tır şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Kaza, dün gece saatlerinde D-750 kara yolu Tepeköy mevkisinde meydana geldi. İbrahim Y. idaresindeki TIR ile karşı yönden gelen 75 yaşındaki Hasan Çoşkun kontrolündeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobili gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, otomobil içerisinde sıkışan Hasan Çoşkun (75) ve eşi Hamiyet Çoşkun'un (70) olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI, ŞOFÖR GÖZALTINDA

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaşlı çiftin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan tır şoförü İbrahim Y., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için başlatılan inceleme sürüyor.