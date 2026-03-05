Adıyaman Kadın Platformu, 2024'te öldürülen Pınar Sevim'e adalet talebiyle basın açıklaması yaptı. Eğitim-Sen Adıyaman Şubesi Kadın Sekreteri Figen Şen, yarınki karar duruşması öncesinde, "Kadınların yaşam hakkını savunmaktan, cezasızlık politikalarına karşı mücadele etmekten ve adalet talebimizi yükseltmekten vazgeçmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Adıyaman Kadın Platformu üyeleri, Mimar Sinan Kültür Parkı güney kapısında bir araya geldi. 22 Şubat 2024’te öldürülen 28 yaşındaki sağlık çalışanı Pınar Sevim için adalet talebini yineledi.

Eğitim Sen Adıyaman Şubesi Kadın Sekreteri Figen Şen tarafından okunan basın açıklamasında, kadın cinayetlerinin cezasızlık politikaları, devletin koruma mekanizmalarının yetersizliği ve siyasal tercihlerle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. Şen, "İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı ve 6284 sayılı kanunun etkin biçimde uygulanmaması, kadınların şikâyetlerinin ciddiye alınmaması, şiddetin olağanlaştırılması ve kadınların karakollardan ya da savcılıklardan geri gönderilmesi failleri cesaretlendiren bir zemin yaratmaktadır" diye konuştu.

'NEŞE DOLU BİR SAĞLIK ÇALIŞANIYDI'

Şen, açıklamasında şunları söyledi:

"Pınar Sevim 28 yaşında, neşe dolu bir sağlık çalışanıydı. O akşam eşiyle telefonda yaşadığı tartışmanın ardından tedavisi için taktığı serumu çıkararak, saçları ıslak ve ayağında terlikle evinden çıkarak kaçmaya çalıştı. Ancak fail tarafından yakalanarak darbedildi ve zorla bindirildiği araçta kendi silahıyla katledildi."

Failin eşe karşı kasten öldürme suçundan yalnızca üç ay tutuklu kaldığını ve daha sonra serbest bırakıldığını belirten Şen, süreç boyunca Pınar Sevim’in intihar ettiği yönünde "bir senaryo oluşturulmaya çalışıldığını" savundu.

'DELİLLER KARARTILDI'

Şen, soruşturma sürecinde delillerin karartıldığı ve yalan beyanların ortaya çıktığını savunarak, yeni mahkeme heyetinin yaptığı keşif sonrası failin yeniden tutuklandığını ve cezaevine gönderildiğini hatırlattı.

Adıyaman Kadın Platformu açıklamasında, tüm kadın örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve kamuoyunun karar duruşmasını takip etmeye davet edildi.

Pınar Sevim davasının duruşması yarın (6 Şubat) saat 09.30’da Siverek Adliyesi’nde görülecek.

Pınar Sevim, 22 Şubat 2024’te evli olduğu Rıdvan Bulunmaz tarafından araç içinde vurularak öldürülmüştü.