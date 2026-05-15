İstanbul Büyükçekmece'de öldürülen 16 yaşındaki Abdülbaki Demirel'in ailesi konuştu. Aile, sokakta sigara isteyen saldırganların Abdülbaki'den "Kullanmıyorum" yanıtı alması üzerine kavga çıkartarak 16 yaşındaki Abdülbaki Demirel'i öldürdüğünü yanındaki arkadaşını da yaraladığını anlattı. Öte yandan aileye tehdit mesajı geldiği de ortaya çıktı.

“SİGARA İÇMİYORUM' DEYİNCE SALDIRMIŞLAR”

Büyükçekmece'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Abdulbaki Demirel'in abisi Muhammed Demirel konuştu. Muhammed Demirel, "Kardeşimden galiba sigara istemişler. Kardeşim ben sigara içmiyorum demiş. Tartışma çıkmış. Tartışmada sonra da bıçakla hunharca saldırmışlar" saldırganların ne kadar gözünün ndöndüğünü ortaya koydu.

ÖLÜMCÜL 17 BIÇAK YARASI

O andan sonra yaşanılan sokak ortasındaki vahşeti ise şöyle anlattı:

"Çocuk kaçmaya çalışırken diğer şahıs da arkasından gidiyor. Ölümcül yerlerine vuruyor. 17 bıçak darbesi vuruyor. 17 tane bıçak darbesi yiyen bir insanın yaşaması imkansız. Bizim canımız da çok yanıyor. Biz bir daha çocukların ölmemesi ailelerinin üzülmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Canımız gitti ama başkalarının canını gitmesini istemiyoruz. Bıçaklayanlar 2 kişiymiş. Yanındaki arkadaşı da hastanede tedavisi devam ediyor"

CUMHURBAŞKANINA SESLENDİ

Muhammed Demirel ayrıca, "Buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'e seslenmek istiyorum. Lütfen ülkemizdeki emniyeti arttırsınlar. Çocuklar üzerlerinde silah ve bıçak taşıyor. Taşımaması için bir kanun çıkarsınlar. Ne yapılması gerekiyorsa yapılsın bu çocukların bir eğitim alması okulda okuması lazım. O yaştaki çocuklar belinde bıçak ve silahla geziyor. Adam öldürüyor. Biliyor zaten adam öldüreceğim benim yaşım ufak çıkacağım ondan sonra kabadayılık dışarıda gezeceğim diyor. O mantıkla adam öldürüyorlar. Zaten uyuşturucu almış başını gidiyor. Gençler uyuşturucu içiyor ondan sonra canavar oluyor" dedi.

“FAİLLER EN AĞIR CEZAYI ALSIN”

Faillerin en ağır cezaya çarptırılmasını isteyen abi Muhammed Demirel, "Faillerin en ağır cazayı almalarını istiyoruz. Vicdan sahibi insanlar değil. Biz bu tarz olayların yaşanmasını istemiyoruz. Gençler eğitim alsın önü açılsın. Ahmet Minguzzi benim kardeşim bunlara benzer bir sürü olay oluyor. Her sene kaç bin tane çocuk ölüyor. Öldürenler ya büyük insanlar oluyor ya yaşıtları oluyor ya büyük insanlar oluyor. Ülkede zaten ya yaşıtları oluyor ya büyük insanlar oluyor. Zaten ülkede çeteleşme almış başını gidiyor. Çocuğun cebine 100 bin lira para koy gidip insan öldürüyor. Bunlar yaşanmasın devlet bunun önüne geçsin. Bu olayın peşini bırakmasınlar" diye konuştu.

"BENİ TEHDİT EDİYORLAR"

Yaşamını yitiren küçük Abdulbaki Demirel'in babası Cevdet Demirel de açıklamalarda bulundu. Cevdet Demirel, "Caniler 3-5 yılda dışarı çıkmasınlar. Canlı bomba ya da silahşör gibi gezmesinler. Bunlar çok ağır ceza almalı. Yeni kanunlar gelmeli anne ve babaları da yargılanmalı. Ailesi gelip bizden özür bile dilemediler. Pazar günü çocuklar gelmiş toplanmışlar. Sigara ve para istemişler benim oğlum da sigara içmiyorum param da yok demiş. Önceki çocukla husumetleri varmış. Bir iki bıçak sallamışlar ona. Bizim çocuk da müdahale etmeye çalışmış. Oğlum kaçmaya çalışmış, diğeri de arkadan kovalayıp 17 bıçak darbesi savurmuş. Bu canilik ve insanlık dışı. Umarım başka canlar yanmaz ve yeni kanunlar gelir. Yasemin Hanım da geldi bize destek oldu. Caniler dışarı çıkamasınlar. Başka canlar yanmasın. Okul terörleri bitsin. Çocuklar güvende değil. Çocuklara şiddet filmlerini tiktoku yasaklamıyorlar. Oğluma bunu yapan aileyi Allah'a havale ediyorum. Bu olaya yardım yataklık eden herkes yaşadığımız acıyı yaşasın. Beni tehdit ediyorlar telefonda. Mesaj atıyorlar. Mesajda "şikayetini geri almazsan seni katlederiz" yazdılar.

AİLEYE TEHDİT MESAJI

Öte yandan baba Cevdet Demirel'ın söz ettiği tehdit mesajları da ortaya çıktı. TV100'ün haberinde mesajda "Bakinin ölümünde bizim parmağımız vardır. Şikayetten geri çekilmediğiniz takdirde sizleri sokak ortasında kafanıza vura vura katlederiz. Sizlere son uyarımızdır. Dikkate alın #C4K" yazdığı görüldü.

C31K İLE İLGİLERİ VAR MI

Mesajın sonundaki "#C4K" akıllara "#C31K"yı da getirdi. C31K'nın "Cehennemin 31. Katı" anlamına geldiği ve özellikle sosyal medya platformları üzerinden örgütlenen Türkiye'de hayvana eziyet, cinsel istismar, kişisel verilerin çalınması, suçu/suçluyu övme ve okul saldırıları gibi eylemleri teşvik eden içeriklerle gündeme gelen siber suç yapılanması oldukları biliniyor.

NE OLMUŞTU

Büyükçekmece ilçesi Muratçeşme Mahallesi'nde 10 Mayıs Pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belirlenemeyen bir nedenle dört çocuk arasında kavga çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine E.B. (16) ve M.A.D. (17), yanlarında bulunan bıçaklarla Abdulbaki Demirel (16) ve S.I. (15) isimli çocuklara saldırmıştı. Aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan iki çocuk yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden kaçmıştı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Abdulbaki Demirel ve S.I. yaralı olarak hastaneye kaldırılmış, hastanede yapılan müdahalelere rağmen Abdulbaki Demirel hayatını kaybetmiş; S.I.'nın (15) ise tedavisine devam edildiği öğrenildi.

KATİLLER TUTUKLANMIŞTI

Saldırganlar E.B. ve M.A.D., olayda kullandıkları bıçakla birlikte kısa sürede yakalanmıştı. Adli makamlara sevk edilen iki çocuk tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Abdulbaki Demirel, Güzelce'deki yeni mezarlıkta toprağa verildi.