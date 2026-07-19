Güney Kore merkezli teknoloji lideri Samsung'un yakın dönemde görücüye çıkaracağı katlanabilir telefon serisinde batarya kapasitelerini artıracağı konuşuluyordu. Avrupa Birliği'nin resmi enerji etiketlemesi veri tabanı EPREL (European Product Registry for Energy Labelling) üzerinde listelenen test sonuçları, yeni modellerin sunduğu gelişmiş pil ömrünü gözler önüne serdi. Yapılan resmi standart testlere göre hem standart model hem de Ultra versiyonu, bir önceki nesil olan Z Fold 7 serisine kıyasla priz ihtiyacını ciddi şekilde azaltacak bir batarya optimizasyonuyla geliyor.

Üreticilerin genellikle sadece tek bir kulvara odaklanan (örneğin yalnızca video oynatma süresi gibi) iddialarının aksine EPREL; internette gezinme, mesajlaşma, oyun oynama, sesli arama ve video izleme gibi günlük rutinlerin harmanlandığı karma bir test metodolojisi uyguluyor. Bu ortak protokol sayesinde, yeni cihazların gerçek kullanım senaryolarındaki dayanıklılık oranları daha net kıyaslanabiliyor.

EPREL VERİLERİNE GÖRE YENİ MODELLERİN PİL PERFORMANSLARI

Veri tabanında yer alan bilgilere göre serinin standart modeli Galaxy Z Fold 8, 4.800 mAh kapasiteli bir batarya blokuyla donatılacak. Bu batarya, standart test protokolü altında cihaza tam 49 saat 10 dakikalık bir karma kullanım ömrü sağlayacak. Bu değer, bir önceki nesil Fold 7 modeline kıyasla yaklaşık 9 saatlik bir dayanıklılık artışı anlamına geliyor ve pil verimliliğinde yüzde 20'nin üzerinde bir iyileşmeye işaret ediyor.

Serinin tepe modeli olarak konumlandırılan Galaxy Z Fold 8 Ultra ise sınıfının sınırlarını zorlayarak 5.000 mAh kapasiteli büyük bir bataryayla tüketicilerin karşısına çıkacak. EPREL verilerine göre Ultra modelinin tek şarjla sunduğu karma kullanım süresi tam 51 saati buluyor. Bir önceki nesle göre yaklaşık yüzde 25'lik bir batarya performansı artışı vadeden bu model, geniş ekranlı katlanabilir telefonlardaki en büyük kullanıcı kaygılarından biri olan hızlı şarj tüketimi sorununa doğrudan çözüm getirmeyi amaçlıyor.

RESMİ TANITIM İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Gelişmiş batarya yapıları ve yeni nesil enerji verimli işlemci mimarileriyle pil ömründe çıtayı yukarı taşıyan yeni katlanabilir aile, teknoloji dünyasında şimdiden büyük heyecan yaratmış durumda. Samsung; batarya kapasitelerinin yanı sıra tasarımsal değişiklikler, yeni menteşe sistemleri ve gelişmiş yapay zeka entegrasyonlarını barındıran Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra ve dikey katlanabilir yapısıyla öne çıkan Z Flip 8 modellerini 22 Temmuz'da Londra'da düzenleyeceği geleneksel Galaxy Unpacked etkinliğinde resmi olarak tüm dünyaya duyuracak.