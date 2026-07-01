PKK’lı Çetin Arkaş’ın mitinglerde elinde mikrofonla yaptığı açıklamalara tepki gösteren İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, sert açıklamalarda bulundu.

Poyraz’ın sözlerinin ardından DEM Parti ile İYİ Parti arasında gerginlik çıkınca oturuma 10 dakika ara verildi.

Poyraz’ın konuşmalarından öne çıkanlar:

“Tarih 25 Aralık 1991. Yer Bakırköy, İstanbul. Sizlere isimler okumak istiyorum. İnsan hafızasının en büyük kusuru unutkanlığı olduğu için bu isimleri hatırlatıyor ve rahmetle anıyorum.

Ahmet Çetinkaya, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kurucularından Sayın Necati Çetinkaya’nın yeğeni. Hasan Dervişoğlu. Merve Gül Bakkal, 2 yaşındaki bir evladımız. Sezar Bakkal, Merve Gül’ün annesi. Hatice Çelik, Habibe Çelik, Zübeyde, Nadir, Şadiye Nadir, Rezzan, Seda Kızılkırmızı, Süheyla Kızılkırmızı, Yaver, Ağabeyli, Şengül, Aras.

"ÖCALAN'IN SEKRETERYASIYDI"

Bu saydığım isimlerin nereli oldukları, Türk mü Kürt mü oldukları, Alevi mi Sünni mi oldukları, yani ne oldukları gözetilmeden hepsi katledildi. Bu katliamın sorumlusu, PKK terör örgütü yöneticisi Çetin Arkaş, geçtiğimiz sene 2 Temmuz’da tahliye edildi. Önceki açılım sürecinde, şu an da faaliyetlerini sürdüren terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın sekretaryasında görevlendirildi. Bakınız, her şey dejavu gibi.

KATİLİN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Ağır hasta olduğu iddiasıyla tahliyesi için çağrılar yapılan Çetin Arkaş isimli cani, hafta sonu düzenlenen Öcalan’a özgürlük mitinginde sahneye çıkıp konuştu. Dedi ki: ‘Dönüp dolaşıp pişmanlık yasasına gelecekseniz, dönüp bize bakın, meydandaki on binlere bakın. Bizde pişman olmuş bir hâl var mı?’ dedi. ‘Bu meydanda evladım pişman olarak gelsin, pişman olsun, onu evlat olarak kabul eden var mı?’ diye sordu.

ÖZGÜRLÜK MİTİNGİ NASIL YAPILABİLİR?

Bir insan evladı çıkıp da bana cevap versin. Şehit kanıyla sulanmış bu aziz vatanda, bu topraklarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ve anayasal düzeni ortadan kaldırmak için kurulmuş PKK terör örgütünü kuran, yöneten, hâlâ yöneten ve infaz emirleri vermiş terör örgütü hükümlüsü için özgürlük mitingi nasıl yapılabilir? Birinci sorum bu. İkincisi, bir katil, bir cani, terör örgütü yöneticisi bu cümleleri nasıl sarf edebilir?”