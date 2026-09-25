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Kaynak: Haber Merkezi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 7 şirkete ait 131 fon hakkında tasfiye kararı vermesinin ardından Pusula Yatırım Holding'in hakim hissedar olduğu Katılımevim ve Birevim'in durumu netleşti.

Tamamı kamuya ait olan Emlak Katılım tarafından KAP'a yapılan açıklamada, Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası'nın devralınması için gerekli başvuruların yapıldığı duyuruldu.

KATILIMEVİM’DEN MANİDAR PAYLAŞIM: GÜCÜMÜZE GÜÇ KATIYORUZ

Katılımevim’den ise süreç hakkında manidar bir paylaşım geldi. Satışa dair yapılan paylaşımda ‘GÜCÜMÜZE GÜÇ KATIYORUZ’ başlığı ile verildi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Katılımevim'e güç katacak önemli bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. tarafından, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.'nin pay devir işlemlerine ilişkin yürütülen görüşmeler kapsamında, ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumlardan gerekli izin ve onayların alınması için resmi başvurular gerçekleştirilmiştir.

Gerekli izin ve onayların tamamlanmasının ardından pay devir işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması hedeflenmektedir.

Bu önemli gelişmeyle birlikte, Katılımevim olarak güçlü organizasyonumuz, sektör deneyimimiz ve tasarruf finansman alanındaki birikimimizle geleceğe daha güçlü bir yapıyla ilerleyeceğiz.

Tasarruf sahiplerimizin yanında olmaya, ev, araç ve iş yeri hayallerini gerçeğe dönüştürmeye ve ülkemizin tasarruf finansman ekosistemine değer katmaya aynı kararlılıkla devam ediyoruz.

Emlak Katılım'ın 100 yıllık tecrübesiyle geleceğe güvenle ilerliyoruz"

NE OLMUŞTU?

SPK'nın tasfiye kararı sonrası, Pusula Yatırım Holding'in kontrolünde olan Katılımevim ve Birevim fonları devir sürecine girilmişti.

Emlak Katılım, bu süreç için gerekli başvuruları tamamlamış olup, değerlendirme sürecinin ardından devir işlemlerinin gerçekleşmesi hedefleniyor.

Bu durum, fonların yeni sahiplere geçişini ve yatırım portföylerinin yeniden yapılandırılmasını kapsıyor.

Bugün ise KAP'a Emlak Katılım tarafından bildiri yapıldı.