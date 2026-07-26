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Kaynak: AA

Katılım sigortacılığının ocak-haziran döneminde prim üretimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50,1 artışla 48 milyar 843 milyon 620 bin liraya geldi. Söz konusu dönemde sigortacılığın toplam prim üretimi ise 743 milyar 851,9 milyon kaydetti.

Katılım sigortacılığının söz konusu dönemde prim üretiminin yüzde 96,2'sini 46 milyar 998 milyon lira ile hayat dışı sigortaları kaydederken, hayat sigortaları branşı 1 milyar 846 milyon lira ile yüzde 3,8'lik pay gerçekleşti.

Hayat dışı katılım sigortacılığında prim üretiminde lider, 20,9 milyar lira ile hayat dışı prim üretiminin yüzde 44,6'sını oluşturan oto sigortaları branşı kaydetti. Yangın ve doğal afetler branşında prim üretimi 5 milyar 960 milyon lira olurken, hastalık-sağlık branşında 3 milyar 939 milyon lira prim gerçekleşti.