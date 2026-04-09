Türkiye'de faaliyet gösteren katılım bankaları, geçtiğimiz yıl hem varlıklarını hem de karlılıklarını önemli ölçüde artırarak dikkat çekici bir büyüme gösterdi.

9 katılım bankasının konsolide olmayan finansal tablolarından derlediği verilere göre, sektörün toplam aktif büyüklüğü yıllık bazda yüzde 63 artışla 4 trilyon 320 milyar lirayı aştı.

AKTİF BÜYÜKLÜKTE ZİRVE KUVEYT TÜRK'ÜN

Sektörün devler liginde sıralama netleşirken, Kuveyt Türk liderlik koltuğunu kimseye bırakmadı.

Kuveyt Türk, 1 trilyon 352,1 milyar liralık aktif büyüklüğüyle sektörün amiral gemisi olmaya devam ediyor. Hemen ardından Vakıf Katılım 784,2 milyar lira ile ikinci, Ziraat Katılım ise 768,8 milyar lira ile üçüncü sırada yer aldı.

Oransal bazda en büyük sıçramayı yüzde 239 artışla TOM Katılım Bankası yaptı. Onu yüzde 187,8 ile Dünya Katılım takip etti.

KARLILIK VE FİNANSAL PERFORMANS

Katılım bankalarının toplam net dönem karı önceki yıla göre yüzde 35 artarak 85,4 milyar liraya geldi. 40,4 milyar lira net kar ile şampiyon yine Kuveyt Türk oldu. Karını bir önceki yıla göre yüzde 206 gibi rekor bir oranda artıran Albaraka Türk, performansıyla öne çıktı.

Sektör genelinde karlar yükselirken, TOM Katılım Bankası (1,97 milyar TL) ve Hayat Finans Katılım (278,9 milyon TL) dönemi zararla kapattı.



Toplam katılım fonları yüzde 59 artışla 2,9 trilyon lirayı geçti. Kuveyt Türk 900 milyar TL ile bu alanda da zirvede yer aldı.

En yüksek desteği 583,7 milyar lira ile Kuveyt Türk sağlarken, Ziraat Katılım 403,4 milyar lira ile ikinci sırada ekonomiyi fonlamayu sürdürdü.