Netflix’in yeni aksiyon filmi Katil Makine, özel harekat eğitimindeki adayların dev bir yürüyen makineyle mücadelesini konu alıyor. Alan Ritchson başrolde, film şimdiden izleyicilerden olumlu tepkiler aldı. Film, özel harekat kampında eğitim gören son adayların, bu dünyaya ait olmayan tehlikeli bir güçle yüzleşmesini konu alıyor.

Reacher dizisiyle tanınan Alan Ritchson, filmde “Uzman Çavuş 81” karakterini canlandırıyor. Kadroda ayrıca Dennis Quaid, Stephan James ve Esai Morales gibi isimler yer alıyor. Yönetmenliğini, senaristliğini ve ortak yapımcılığını Patrick Hughes üstleniyor. Film, 6 Mart’ta Netflix kütüphanesinde yayınlandı.

Ritchson’ın canlandırdığı kahraman, travma sonrası stres bozukluğu yaşayan bir Afganistan gazisi. Eğitim sırasında liderliği üstlenmekten kaçınan karakter, ekibiyle tatbikattayken gökyüzündeki gizemli bir patlamayla iletişimi kaybediyor. Dere yatağında buldukları gizli bir hava aracını imha etmeye çalışırken araç devasa bir yürüyen makineye dönüşüyor ve ekibi birer birer hedef alıyor.

Katil Makine, Rotten Tomatoes’da eleştirmenlerden %69, izleyicilerden %73 puan aldı. Sosyal medyada bazı yorumlar şöyle:

“Bayıldım! Kendime gelmek için filmi bir dakika durdurmam gerekti.”

“Kesinlikle eğlenceli. Bir Oscar adayı değil tabii ama harika bir eğlencelik. Temelde 'Reacher uzay robotuyla dövüşüyor', çekimleri başarılı ve keyifli.”

“Savaş filmlerinin büyük bir hayranı değilim ama Katil Makine beni ekran başında tuttu. Umarım devamı gelir çünkü sonu beni çok meraklandırdı.”

Bazı izleyiciler filmi 2026’nın en iyi aksiyonu olarak değerlendirirken, eleştirilerde “beyin yormayan, göze hoş gelen ancak hemen unutulacak bir çerezlik” olarak nitelendirildi.