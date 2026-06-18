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2026 Royal Ascot’un ikinci gününde, eşi Prince William ile birlikte tören geçişinde at arabasında yer alan Prenses Kate, etkinlikte zarif görünümüyle dikkat çekti. Daha önce farklı davetlerde de giydiği sarı elbiseyi üçüncü kez tercih etmesi, “sürdürülebilir ve tutumlu stil” yaklaşımıyla yorumlandı.

Kate Middleton ayrıca, 1997’de hayatını kaybeden ve hiç tanışmadığı kayınvalidesi Princess Diana’ya ait özel bir bilekliği de üzerinde taşıdı. Bu detay, kraliyet ailesine ve Diana’nın mirasına bir saygı jesti olarak değerlendirildi.

2024 başlarında açıklanmayan bir kanser türü teşhisi sonrası tedavi sürecine odaklanan Prenses, bu nedenle birçok resmi etkinlikten uzak kalmıştı. Uzun bir aradan sonra Royal Ascot’a dönüşü, kraliyet takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Etkinliğe ayrıca Kral King Charles III ve Kraliçe Camilla’nın görkemli açılışı damga vurdu. Beş gün süren Royal Ascot, her yıl yaklaşık yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve kraliyet takviminin en önemli sosyal organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor.

Her ne kadar “Royal” unvanını taşısa da etkinlik doğrudan kraliyet tarafından düzenlenmiyor; Ascot Hipodromu tarafından organize ediliyor ve 18. yüzyıldan bu yana İngiliz yaz sezonunun en köklü spor ve sosyete buluşmalarından biri olarak biliniyor.