Katar Savunma Bakanlığı, ülkeye yönelik hava saldırısı girişiminin engellendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, İran’dan geldiği belirtilen iki SU-24 savaş uçağının Katar Emiri Hava Kuvvetleri tarafından düşürüldüğü bildirildi.

Bakanlık, hava savunma sistemlerinin devreye girmesiyle 7 balistik füzenin hedeflerine ulaşmadan imha edildiğini, ayrıca 5 insansız hava aracının da etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TEHDİTLER BERTARAF EDİLDİ

Yazılı açıklamada, saldırı girişiminin tespit edilmesinin ardından önceden hazırlanan operasyon planı kapsamında karşılık verildiği belirtilerek, ülke genelinde farklı bölgelerin hedef alındığı ancak tüm tehditlerin bertaraf edildiği ifade edildi.

Katar Emiri Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri unsurlarının koordineli şekilde görev yaptığı aktarılan açıklamada, Katar Silahlı Kuvvetleri’nin ülkenin egemenliğini korumak için tam hazırlık içinde olduğu vurgulandı.

Savunma Bakanlığı ayrıca vatandaşlara ve ülkede bulunan yabancılara sakin olmaları, resmi açıklamalar dışında yapılan bilgilere itibar etmemeleri ve güvenlik birimlerinin uyarılarına uymaları çağrısında bulundu.