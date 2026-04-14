Katar, Hürmüz Boğazı'nda derinleşen krize ilişkin sessizliğini bozarak dünyaya "acil çözüm" çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, stratejik geçiş noktasının bir baskı unsuru olarak kullanılamayacağını vurguladı.

"BOĞAZ KİMSENİN TEKELİNDE OLAMAZ"

Doha’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimin küresel ticareti tehdit eder boyuta ulaştığını belirtti. Boğazın herhangi bir aktör tarafından kontrol edilmesinin veya siyasi koz olarak kullanılmasının "kabul edilemez" olduğunu ifade eden Ensari, geçişlerin hiçbir ön şart aranmaksızın derhal normale dönmesi gerektiğini altını çizdi.

İRAN-ABD HATTINDA "KALICI ATEŞKES" MESAİSİ

Bölgedeki önceliğin İran ile ABD arasındaki ateşkesin korunması olduğunu söyleyen Sözcü, bu sürecin geçici bir sükunetten ziyade kalıcı bir barışa evrilmesi için çalıştıklarını kaydetti. Pakistan’ın bu süreçteki arabuluculuk girişimlerini desteklediklerini belirten Ensari, yakın zamanda yeni bir müzakere turunun gerçekleşebileceğine dair sinyaller verdi.

SALDIRI İDDİALARI VE EGEMENLİK VURGUSU

İran'ın çatışma sürecinde Katar'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ateşkesle birlikte sona erdiğini doğrulayan Ensari, Tahran ile bu konuda gizli bir anlaşma yapıldığı yönündeki iddiaları ise kesin bir dille reddetti. Şu aşamada İran ile doğrudan bir temaslarının bulunmadığını ifade eden Sözcü, "Önceliğimiz ülkemizin egemenliğini ve güvenliğini her türlü saldırıya karşı korumaktır" dedi.

EKONOMİ VE KÜRESEL TİCARET RİSKİ

Hürmüz Boğazı’ndaki olası bir tıkanmanın sadece enerji piyasalarını değil, tüm dünya ticaretini felç edeceğine dikkat çeken Ensari, bölge ekonomilerinin şu ana kadar dayanıklılık gösterdiğini ancak krizin sürdürülebilir olmadığını belirtti. Katar'ın çözüm için uluslararası paydaşlarla koordinasyonu sürdürdüğünü ekleyen Sözcü, kıyıdaş ülkelerin sürece dahil edilmesinin barış için anahtar rol oynayacağını savundu.