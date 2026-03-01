Katar İçişleri Bakanlığı, kamu güvenliğini sağlamak amacıyla vatandaşlara ve ülkede yaşayanlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, herkesin ev ve kapalı alanlarda kalmasının önemine dikkat çekilerek, “Kesinlikle gerekli haller dışında dışarı çıkılmaması ve yetkili makamlarca yayımlanan resmi talimatlara tam olarak uyulması” istendi.

Açıklamada, alınan önlemlerin halkın güvenliğini sağlamak için alındığı vurgulandı.

Son güvenlik gelişmelerinin ardından Katar’ın başkenti Doha’da cadde ve sokakların büyük ölçüde boş kaldığı bildirildi.

Kent genelinde normalde yoğun olan araç ve yaya trafiği, özellikle West Bay, Corniche ve şehir merkezindeki işlek bölgelerde belirgin şekilde azaldı.