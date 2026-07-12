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Kaynak: AA

Katar İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran’ın füze saldırısı sonrası gerçekleştirilen önleme faaliyetleri sırasında düşen şarapnellerin sivillere isabet ettiği bildirildi. Olayda biri çocuk olmak üzere 3 kişinin yaralandığı aktarıldı.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yetkililer, yaralanan kişilerin hızlı şekilde sağlık ekiplerine ulaştırıldığını ve gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığını açıkladı. Yaralıların durumuna ilişkin detay verilmedi.

Acil müdahale planı devrede

Saldırının ardından güvenlik birimleri ve sivil savunma ekiplerinin acil müdahale planları kapsamında çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Sahadan gelen ihbarlar doğrultusunda incelemelerin devam ettiği kaydedildi.

RESMİ KAYNAK UYARISI

Bakanlık, vatandaşlara ve ülkede yaşayanlara yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması çağrısında bulundu. Doğrulanmamış bilgi ve görüntülerin paylaşılmaması gerektiği vurgulanırken, aksi durumda yasal işlem uygulanacağı bildirildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ TEYAKKUZDA

Açıklamada, güvenlik birimlerinin 24 saat esasına göre en yüksek hazırlık seviyesinde görev yaptığı ifade edildi. Bu durumun, olaylara hızlı müdahale edilmesini ve kamu düzeninin korunmasını sağladığı belirtildi.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREYE GİRDİ

Öte yandan Katar Savunma Bakanlığı da saldırının ardından hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiğini duyurmuştu.