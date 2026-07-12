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Kaynak: AA

Eski Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani’nin 74 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, ülke genelinde 4 günlük resmi yas ilan edildi. Katar Emirlik Divanı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, yas sürecinin bugün başladığı bildirildi.

Açıklamada, 13 Temmuz Pazartesi gününden itibaren bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile kamuya bağlı kurumlarda çalışmaların durdurulacağı, çalışanların 19 Temmuz Pazar günü görevlerine döneceği ve yas süresince bütün bayrakların yarıya indirileceği ifade edildi.

AKŞAM NAMAZININ ARDINDAN TOPRAĞA VERİLECEK!

Şeyh Hamed bin Halife Al Sani’nin cenaze namazı, akşam namazının ardından başkent Doha'daki İmam Muhammed bin Abdülvehhab Camii'nde kılınacak. Naaşı ise, Lusail Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Yapılan açıklamada, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin devlet başkanları, Al Sani ailesi mensupları, ileri gelenler ve vatandaşların taziyelerini Lusail Sarayı'nda kabul edeceği de kaydedildi. Taziye kabulünün 13, 14 ve 15 Temmuz'da 08.00-11.30 saatlerinde, ayrıca ikindi namazının ardından yatsı namazına kadar yapılacağı ifade edildi.