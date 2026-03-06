Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman Al Sani, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Merhef Ebu Kasra ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede bölgedeki son güvenlik gelişmeleri değerlendirildi. Taraflar ayrıca Katar ile Suriye arasındaki savunma alanındaki işbirliği ve koordinasyon konularını ele aldı.

BÖLGESEL GERİLİM GÜNDEMDE

Görüşmenin, Orta Doğu’da son dönemde artan gerilimlerin gölgesinde gerçekleştiği belirtiliyor.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında müzakereler sürerken 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri saldırı başlatmıştı. İran ise İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD ve İsrail’in saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca saldırılarda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin öldüğü bildirildi.