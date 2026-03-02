Katar Savunma Bakanlığı, ülkenin iki önemli sanayi merkezi olan Ras Laffan Sanayi Kenti ve Mesaieed bölgelerindeki enerji tesislerinin insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurdu. Saldırılarda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Bakanlık, İran’a ait iki İHA’dan biri Mesaieed’deki bir elektrik santralinin su tankını vururken, diğeri Ras Laffan’daki QatarEnergy tesislerine isabet ettiğini açıkladı. Ayrıca hasar tespit çalışmalarının sürdüğü ve ayrıntılı açıklamanın incelemelerin ardından yapılacağı bildirildi.

LNG ÜRETİMİ ASKIYA ALINDI

İran, KatarEnergy'e ait Ras Laffan LNG kompleksini iki Şehit tipi kamikaze İHA ile hedef aldı. Saldırı sonrası tesiste yangın çıktı ve QatarEnergy, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ve bağlantılı ürünlerin üretimini geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Katar, küresel LNG ihracatında lider ülkeler arasında yer alıyor. Ras Laffan’daki kompleksin, dünya LNG üretiminin yaklaşık yüzde 20’sini karşıladığı belirtiliyor.

Üretimin durması, özellikle Avrupa ve Asya pazarları açısından arz güvenliği endişelerini artırdı. Orta Doğu’da ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve Tahran’ın misillemeleriyle yükselen gerilim, enerji piyasalarına da sert yansıdı.

AVRUPA’DA GAZ FİYATLARI YÜKSELDİ

Hürmüz Boğazı’ndaki tanker geçişlerinin aksaması ve Katar kaynaklı LNG akışının kesintiye uğraması, Avrupa’da doğal gaz fiyatlarını son bir yılın en yüksek seviyesine taşıdı. Avrupa doğal gaz vadeli kontratları gün içinde yüzde 40’a varan artışla megavatsaat başına 45 euroyu gördü.

Katar’dan LNG tedarikinin kesintiye uğraması, Avrupa Birliği’nin toplam LNG ithalatının yaklaşık yüzde 15’ini riske atarken, küresel piyasada arz sıkışıklığını derinleştirdi. LNG tanker operatörlerinin Hürmüz Boğazı geçişlerini durdurması ise bölgedeki diğer üreticilerden gelen sevkiyatı da sınırladı.

Öte yandan Avrupa Birliği’nde doğal gaz depolama seviyeleri yüzde 31’in altına geriledi. Bu oran, geçen yılın aynı döneminde yaklaşık yüzde 40 seviyesindeydi. Uzmanlar, Orta Doğu’daki gerilimin sürmesi halinde enerji piyasalarındaki dalgalanmanın devam edebileceği uyarısında bulunuyor.