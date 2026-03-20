Fatima el Samadi ve Said Ziad, Katar’a ait El Cezire kanalının Arapça versiyonunda analist olarak çalışıyordu.

KATAR 3 GAZETECİYİ TUTUKLADI

El Cezire’nin İngilizce versiyonu da İran’a karşı devam eden ABD-İsrail saldırısı konusunda Batı medyasına benzer bir tarafta görünse de Arapça versiyon, savaşın başından beri radikal bir İran karşıtı çizgi tutturmasıyla eleştirilmişti. İki analist, basitçe işten çıkarılmadılar. Katar, el Samadi ve Ziad’ı tutukladı.

Tahran’daki Allameh Tabatabai Üniversitesi’nde doktorasını yapmış olan El Samadi, El Cezire Araştırma Merkezi’nde İran uzmanı olarak görev yapıyordu. El Samadi’nin tutuklanması, İsrail tarafından öldürülen Ali Laricani'den sonra Laricani’ye sempatisi olduğu söylenen bir X mesajı paylaşmasından sonra geldi.

Elon Musk’a ait X platformu, El Samadi’nin X hesabını da kapattı.

Tutuklanan diğer El Cezire yorumcusu Said Ziad, Filistin direnişine verdiği destekle biliniyordu. Gazzelileri direnmeye çağıran yorumlarıyla bilinen Ziad, İsrail’in Gazze katliamının sürdüğü günlerde Filistinlilerin direnmekten başka çaresi olmadığını ifade eden sözleri nedeniyle İsrail yanlısı kesimlerce hedef gösterilmişti.

Ziad, süregiden savaşta da İran lehine bir tutum alıyordu.

Katar ayrıca bir de eski El Cezire çalışanını tutukladı. Filistinli gazeteci Mona Hava, Suriye’deki Şara hükümetini eleştirdiği için daha önce El Cezire’den kovulmuştu. Hava, HTŞ'nin iktidara gelmesinin ardından Suriye bulunan Filistin direniş örgütü İslami Cihat'ın liderlerinin tutuklanmasına tepki göstermiş, bu eleştirisi kanaldan kovulmasıyla sonuçlanmıştı.

