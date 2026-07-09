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Kaynak: AA

Katar İçişleri Bakanlığı, ülkedeki güvenlik durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

TEHDİT SONA ERDİ

Bakanlık, daha önce yüksek seviyede olduğu bildirilen güvenlik tehdidinin tamamen ortadan kalktığını ve ülke genelinde durumun normale döndüğünü açıkladı.

DETAY PAYLAŞILMADI

Yapılan açıklamada güvenlik tehdidinin niteliği veya nasıl sona erdiğine ilişkin herhangi bir ayrıntıya yer verilmedi.

UYARILAR SÜRÜYOR

Yetkililer, vatandaşlardan resmi makamların yapacağı açıklama ve yönlendirmeleri takip etmeye devam etmelerini istedi.

BÖLGEDE ALARM VERİLMİŞTİ

Katar, kısa süre önce vatandaşlarına evlerinden çıkmamaları ve pencerelerden uzak durmaları yönünde uyarıda bulunmuştu. Aynı süreçte Bahreyn’de sirenler çalarken, Kuveyt ordusu da hava savunma sistemlerini devreye aldığını açıklamıştı.