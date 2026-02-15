İş insanı ve eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın sahibi olduğu DEARSAN Tersanesi tarafından Katar Deniz Kuvvetleri için inşa edilen 50 metre uzunluğundaki güdümlü mermili hücumbot projesinde bir aşama daha tamamlandı.

Proje kapsamında üretilen iki hücumbottan ikincisi düzenlenen törenle denize indirildi.

SAVUNMA İŞ BİRLİĞİNDE YENİ ADIM

Modern silah sistemleriyle donatılan hücumbotların, Katar’ın deniz savunma kapasitesine katkı sağlaması hedefleniyor. Proje, Türkiye ile Katar arasındaki savunma sanayii iş birliğinin de önemli örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

İnşa sürecinin ardından geminin donatım ve test faaliyetlerine geçilmesi bekleniyor.