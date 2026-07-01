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Kaynak: DHA

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile buluştu.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile ABD ve İran arasında yürütülen müzakerelerdeki son durumu görüştü. Katar Emirlik Divanı, başkent Doha’da yapılan görüşmede, taraflar arasında imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde sürdürülen müzakere sürecindeki son gelişmelerin ele alındığını açıkladı. Görüşmede ayrıca Lübnan’daki durumun da değerlendirildiği aktarıldı.

BARIŞ VE GÜVENLİK VURGUSU

Görüşmede, ara buluculuk çabalarını sürdüreceğini kaydeden Katar Emiri Al Sani, kapsamlı ve kalıcı bir uzlaşıya varılmasının bölgenin güvenliğini güçlendireceğini, uluslararası barış ve güvenliğe katkı sağlayacağını ifade etti.

Witkoff ile Kushner ise Katar’ın, Pakistan ile müzakere sürecine verdiği desteği takdir ettiklerini vurgulayarak, ABD’nin müzakere sürecini sürdürme ve kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılmasını hedefleyen diplomatik girişimlere bağlılığını ifade etti.