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Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi, Yomra Kaşüstü’nde hayata geçirilecek Halk Plajı Projesi için önemli bir karara imza attı. 39 bin 538 metrekarelik alanın 10 yıllığına kiralanmasına ilişkin protokolü imzalamak üzere Başkan Ahmet Metin Genç’e yetki verildi. Projenin 2027 yaz sezonunda vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis toplantıları, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç başkanlığında devam etti. Toplantıda, Yomra ilçesi Kaşüstü Mahallesi’nde yapılması planlanan Halk Plajı Projesi gündeme geldi. Proje kapsamında, Kaşüstü’nde bulunan 39 bin 538 metrekarelik alanın, halk plajı yapılmak amacıyla 10 yıllığına kiralanması planlanıyor. Büyükşehir Belediye Meclisi, Yomra Kaymakamlığı ile yapılacak protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’e oy birliğiyle yetki verdi. Projenin kısa süre içerisinde başlatılarak tamamlanması ve 2027 yaz sezonunda vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

ŞİRAN’A ENERJİ YERİNE TERMİNAL DESTEĞİ

Meclis toplantısında ayrıca Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Gümüşhane'nin Şiran Belediyesi arasında “Şiran İlçesi Terminal Binası Yapımı” işi için iş birliği protokolü imzalanması konusu görüşüldü. Başkan Ahmet Metin Genç, daha önce Şiran'daki 170 dönümlük alanda GES tesisi kurulması konusunda mutabakat sağlandığını belirterek, üretilen enerjinin bir bölümünün Şiran Belediyesi’ne verilmesinin kararlaştırıldığını hatırlattı. Şiran Belediye Başkanı Abdulbaki Kara'nın daha sonra enerji desteği yerine terminal binasının yapımına katkı sağlanmasını talep ettiğini belirten Başkan Genç, “Bu talebi kabul ettik. Her yıl enerji verecektik, şimdi terminali yaparak süreklilik arz etmeyen, ancak bir miktar daha yüksek bedel içeren bir destek sağlayarak bu yükümlülüğümüzden de kurtulmuş olacağız” dedi. Meclis üyelerinin onayına sunulan madde oy birliğiyle kabul edildi.

SAHİLDEKİ BİNALARA ESTETİK DOKUNUŞ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin Ortahisar ilçesinde Pazarkapı, Çarşı, Kemerkaya ve İskenderpaşa mahallelerinde uygulayacağı kentsel tasarım ve dış cephe/çatı düzenleme projesi de Meclis gündemine taşındı. Sahile bakan bina cephelerinin daha estetik ve bütüncül bir görünüme kavuşturulmasını amaçlayan proje kapsamında, belirlenen parsellerdeki yapıların dış cephe ve çatıları kentsel tasarım anlayışı doğrultusunda yenilenecek. İhalesi gerçekleştirilen proje için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 100 milyon TL hibe desteği sağlanacak. Sokak sağlıklaştırma çalışmalarının toplam maliyetinin yüzde 50’si Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yüzde 50’si ise mülk sahipleri tarafından karşılanacak. Yaklaşık 10 gün içerisinde başlaması planlanan proje oy birliğiyle kabul edildi.