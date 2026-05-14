Kastamonu Araç ilçesi genelinde gün boyu aralıklarla devam eden yağış, öğleden sonra yerini doluya bıraktı.

Çavuş Köyü Muhtarı Kemal Kaynar, dolunun yaklaşık 20 dakika sürdüğünü söyledi.

Dolunun fındık büyüklüğünde olduğunu anlatan Kaynar, "Susuz Yaylası, Kavak, Çavuş ve Tavşanlı köyü etrafında etkili oldu. Yaklaşık 5 santim kadar yeri kapladı. Bazı bahçelerde çiçek olan ağaçlarda da zarara neden oldu." şeklinde konuştu

Kastamonu Meteoroloji Müdürlüğü, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.