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Kaynak: İHA

Kaza, Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolu Çevlik köyü mevkiinde gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre, otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüje çarptı.

Sürüklenen otomobil demir bariyerlerin üzerine çıkarak durabildi. Kazada araçta bulunan N.O. ve A.O. yaralandığı aktarıldı.

Kazayı gören diğer sürücülerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Tosya Devlet Hastanesi’ne getirildi.