Kayadibi köyünde yaşayan 70 yaşındaki Celal Öz'den dün akşam saatlerinde haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ve jandarma komando birlikleri yönlendirildi.
Termal görüntüleme özelliğine sahip dronların da kullanıldığı arama çalışmalarında, Öz'ün yüksekten düşerek dere kenarına savrulduğu belirlendi.
Yaralı halde bulunan Öz, ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucunda bulunduğu noktadan çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Öz, ambulansla hastaneye götürüldü.