Sinop-Kastamonu kara yolu Alamabatak köyü mevkisinde dün meydana gelen trafik kazasında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli Sait Yürekli, yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralandı.

Kastamonu'dan acı veda: Askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı - Resim : 1

Evli ve 1 çocuk babası olan Sait Yürekli'nin Taşköprü ilçesi Yavuç köyündeki cenazesine, ailesi ve yakınları ile Taşköprü Kaymakam Vekili ve Hanönü Kaymakamı Alper Uslu, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, askeri yetkililer ve çok sayıda kişi katıldı.

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Yürekli'nin cenazesi, kılınan namazın ardından, Yavuç köyü aile mezarlığında dualarla toprağa verildi.

Kastamonu'dan acı veda: Askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı - Resim : 3

Kastamonu'dan acı veda: Askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı - Resim : 4

Kastamonu'dan acı veda: Askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı - Resim : 5