Kastamonu’da yağışın etkili olduğu yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Doğu Çevreyolu Taşköprü Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen 2 otomobil, 2 cip ve 1 minibüs çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan E.M.M. (27), N.Ç. (47), İ.Ç. (21), Ü.Ö. (33) ile 6 yaşındaki H.K.Ö. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKELERİ YOK
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.