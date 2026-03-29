Kastamonu’nun Daday ilçesinde çıkan yangın, köyde büyük hasara yol açtı.

Yangın, Kayabağı köyü Kalyar Mahallesi’nde cami imam-hatibi Satı Kartal’a ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikte bulunan Reyhan Yavuz’a ait 2 katlı ahşap eve de sıçradı.

Alevler, evlerin yanı sıra ahır, odunluk ve samanlığı da sararak geniş alanda etkili oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesine köylüler de destek verdi. Bu sayede ahırda bulunan hayvanlar ile bazı tarım aletleri son anda kurtarıldı.

Yangın kontrol altına alındıktan sonra bölgede soğutma çalışmaları yapılırken, yapılarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri olası risklere karşı hazır bekledi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.