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Kaynak: İHA

Kastamonu'da polis ekiplerinin terör örgütü DHKP-C'ye yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda yürütülen operasyonda, örgütsel faaliyetlere ilişkin çeşitli materyaller ele geçirildi.

DİJİTAL MATERYALLER VE DOKÜMANLAR BULUNDU

Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda 1 cep telefonu, 1 SIM kart, 1 dizüstü bilgisayar ve 2 flash belleğin yanı sıra 3 ajanda, 3 flama, 10 sticker, 1 afiş, 1 broşür, 1 dergi ve 1 kitapçık bulundu.

Ele geçirilen materyallere incelenmek üzere el konulurken, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.