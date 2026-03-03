Kastamonu il merkezinde otel olarak hizmet veren tarihi Kurşunlu Han hakkında çıkan kapatılma iddialarına Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden resmi açıklama geldi. Yapılan açıklamada, sürecin bir kapatma değil, sözleşmeye aykırılık ve sürenin dolması nedeniyle başlatılan bir tahliye işlemi olduğu vurgulandı.

KURŞUNLU HAN NEDEN TAHLİYE EDİLİYOR?



Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2004 yılında imzalanan 20 yıllık kira sözleşmesinin 4 Temmuz 2024 tarihinde sona erdiğini belirtti. 31 Aralık 2025 tarihine kadar yeni bir sözleşme düzenlenmiş olsa da işletmeci firmanın sözleşme maddelerini ihlal ettiği tespit edildi.

TAHLİYE GEREKÇELERİ NELER?



Açıklamada, tarihi yapının ruhuna aykırı faaliyetler şu şekilde sıralandı:

Sözleşme hükümlerine aykırı olarak han içerisinde alkol satışı yapılması.

Tarihi yapının niteliği ve vakıf kültürüyle uyuşmayan eğlence organizasyonlarının düzenlenmesi.



HUKUKİ SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?



Müdürlük, 28 Kasım 2025 tarihinde işletmeciye yazılı bildirimde bulunarak yıl sonunda hanın teslim edilmesini istedi. İşletmeci firmanın taşınmazı boşaltmaması üzerine şu kronolojik süreç yaşandı:

5 Ocak: Kastamonu Valiliği’ne tahliye için resmi başvuru yapıldı.

19 Şubat: İşletmecinin yargıya taşıyarak aldığı ihtiyati tedbir kararı mahkeme tarafından kaldırıldı.

21 Şubat: Valiliğe yeniden tahliye talebi iletildi.

27 Şubat: Valilik firmaya tebligat yaparak 6 mart tarihine kadar süre tanıdı.

Son Tarih 9 Mart: Kolluk kuvvetleri marifetiyle tahliye edilecek

Vakıflar Genel Müdürlüğü, mülkiyetin belirtilen tarihe kadar teslim edilmemesi durumunda, 9 Mart tarihinde emniyet güçleri eşliğinde tahliye işleminin gerçekleştirileceğini duyurdu.

KAPATILMA İDDİALARI ASILSIZ



Genel Müdürlük, kamuoyunda yankı uyandıran "tarihi han kapatılıyor" iddialarının asılsız olduğunu, sürecin tamamen yasal bir tahliye işleminden ibaret olduğunu hatırlatarak vakıf eserlerinin korunmasına vurgu yaptı.