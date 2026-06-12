Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, 13 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de, "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" etkinlikleri kapsamında Kastamonu'da gösteri gerçekleştirecek.
Kastamonu'da tarihi gün: Türk Yıldızları keşif uçuşunu tamamladı
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Kastamonu'da gerçekleştireceği gösteri öncesinde keşif uçuşu yaptı.Kaynak: İHA
Haberi Paylaş
1 7
Gösteri öncesinde Türk Yıldızları timi, iki uçakla Kastamonu'da keşif uçuşu gerçekleştirdi. Türk Yıldızları yarın gerçekleştirecekleri provayla gösteri hazırlıklarını tamamlayacak.
2 7
Gerçekleştirilecek gösteriye vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.
3 7
4 7
5 7
6 7
7 7