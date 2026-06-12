Yeniçağ Gazetesi
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Kastamonu'da tarihi gün: Türk Yıldızları keşif uçuşunu tamamladı

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Kastamonu'da gerçekleştireceği gösteri öncesinde keşif uçuşu yaptı.

Kaynak: İHA
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Kastamonu'da tarihi gün: Türk Yıldızları keşif uçuşunu tamamladı - Resim: 1

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, 13 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de, "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" etkinlikleri kapsamında Kastamonu'da gösteri gerçekleştirecek.

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Kastamonu'da tarihi gün: Türk Yıldızları keşif uçuşunu tamamladı - Resim: 2

Gösteri öncesinde Türk Yıldızları timi, iki uçakla Kastamonu'da keşif uçuşu gerçekleştirdi. Türk Yıldızları yarın gerçekleştirecekleri provayla gösteri hazırlıklarını tamamlayacak.

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Kastamonu'da tarihi gün: Türk Yıldızları keşif uçuşunu tamamladı - Resim: 3

Gerçekleştirilecek gösteriye vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

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Kastamonu'da tarihi gün: Türk Yıldızları keşif uçuşunu tamamladı - Resim: 4
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Kastamonu'da tarihi gün: Türk Yıldızları keşif uçuşunu tamamladı - Resim: 5
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Kastamonu'da tarihi gün: Türk Yıldızları keşif uçuşunu tamamladı - Resim: 6
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Kastamonu'da tarihi gün: Türk Yıldızları keşif uçuşunu tamamladı - Resim: 7
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