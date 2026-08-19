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Kaynak: İHA

Kastamonu'nun Kuzeykent Mahallesi Miralay Halitbey Caddesi üzerinde ilerleyen bir cipin motor kısmında bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

İhbar üzerine bölgeye hızla itfaiye ekipleri yönlendirildi. Adrese ulaşan ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı olayda, araçta ciddi düzeyde maddi hasar meydana geldi.

Ekipler, yangının çıkış kaynağını belirlemek amacıyla tahkikat başlattı.